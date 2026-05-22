Lakshmi Electrical Control Systems veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Lakshmi Electrical Control Systems lud am 20.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 4,83 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lakshmi Electrical Control Systems 10,99 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 684,7 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 17,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 581,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4,83 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 14,12 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 2,38 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Lakshmi Electrical Control Systems 2,12 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at