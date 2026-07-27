Lakshmi Machine Works: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Lakshmi Machine Works veröffentlichte am 24.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 51,97 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 10,74 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 8,61 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 24,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,94 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at