Lakshmi Machine Works präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lakshmi Machine Works veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 38,30 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lakshmi Machine Works ein EPS von 22,90 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 8,22 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,69 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at