Lakshmi Machine Works: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Lakshmi Machine Works hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 66,68 INR. Im letzten Jahr hatte Lakshmi Machine Works einen Gewinn von 38,30 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,32 Milliarden INR – ein Plus von 37,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lakshmi Machine Works 8,22 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at