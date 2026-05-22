Lakshmi Machine Works stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Lakshmi Machine Works hat am 20.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 59,62 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lakshmi Machine Works 44,76 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,12 Prozent auf 9,33 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,04 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 122,37 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Lakshmi Machine Works ein Gewinn pro Aktie von 96,05 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Lakshmi Machine Works im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 32,07 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 29,75 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at