Lakshmi Machine Works vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Lakshmi Machine Works hat am 28.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 13,72 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lakshmi Machine Works 18,06 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,58 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,66 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at