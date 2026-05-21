Lakshmi Mills: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Lakshmi Mills hat am 18.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 27,60 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -9,490 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Lakshmi Mills 662,4 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 705,5 Millionen INR umgesetzt worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 223,560 INR. Im Vorjahr hatten -67,220 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2,42 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,39 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at