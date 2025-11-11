|
11.11.2025 06:31:28
Lakshmi Mills hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Lakshmi Mills präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 36,30 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 16,40 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Lakshmi Mills mit einem Umsatz von insgesamt 586,3 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 725,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 19,19 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
