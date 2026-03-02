Lalin Property: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Lalin Property hat am 27.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,15 THB gegenüber 0,170 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 763,3 Millionen THB – das entspricht einem Abschlag von 14,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 894,2 Millionen THB erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,500 THB, nach 0,640 THB im Vorjahresvergleich.

Mit einem Umsatz von 2,93 Milliarden THB, gegenüber 3,55 Milliarden THB im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 17,31 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at