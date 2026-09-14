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14.09.2026 06:31:29
Lalithaa Jewellery Mart gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Lalithaa Jewellery Mart hat am 11.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Lalithaa Jewellery Mart hat ein EPS von 4,74 INR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 4,74 INR auf dem gleichen Niveau gelegen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 60,31 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 47,86 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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