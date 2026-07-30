Xerox Aktie
WKN: 853906 / ISIN: US9841211033
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30.07.2026 16:22:59
Lam Research, Xerox, FormFactor, Microsoft And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday
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|FormFactor Inc.
|94,10
|3,57%
|Lam Research Corp.
|268,85
|4,12%
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|20 680,00
|-1,10%
|Microsoft Corp.
|388,80
|-0,54%
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