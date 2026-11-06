Lam Research Aktie

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WKN: 869686 / ISIN: US5128071082

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06.11.2026 06:24:58

Lam Research Authorized To Repurchase $25 Bln Of Shares

(RTTNews) - Lam Research Corporation (LRCX), a provider of wafer-fabrication equipment and related services to the semiconductor makers, said that its board approved a $25 billion share repurchase drive and a quarterly dividend of $0.33 per share.

Doug Bettinger, CFO of Lam Research, said: "The share repurchase authorization announced today reinforces our capital allocation plan and commitment to return significant value to stockholders through dividends and share repurchases."

The $0.33 per share dividend will be paid on January 6, 2027, to the shareholders of record as of December 2, 2026.

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