Lam Research: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Lam Research hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,26 USD gegenüber 0,920 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,34 Milliarden USD – ein Plus von 22,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lam Research 4,38 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at