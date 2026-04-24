Lam Research gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Lam Research ließ sich am 22.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lam Research die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Lam Research hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,03 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Lam Research im vergangenen Quartal 5,84 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lam Research 4,72 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at