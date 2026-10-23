Lam Research legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Lam Research hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 2,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 54,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,32 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,22 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at