Lam Research legte Quartalsergebnis vor

Lam Research hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Lam Research hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 58,66 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 29,42 ARS je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 74,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12 327,73 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7 073,28 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at