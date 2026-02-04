Lam Research Aktie
WKN: 869686 / ISIN: US5128071082
|
04.02.2026 15:17:41
Lam Research Promotes Sesha Varadarajan To COO As Pat Lord Retires
(RTTNews) - Lam Research Corp. (LRCX), a manufacturer of semiconductor processing equipment, Wednesday announced that it has promoted Sesha Varadarajan to the role of Chief Operating Officer, effective March 6.
He will be succeeding Pat Lord, who will retire after more than two decades with Lam and Novellus.
Varadarajan, previously was the head of Lam's global product group.
Further, the company is appointing Anirudh Devgan, the current chief executive officer of Cadence Design Systems, Inc., to its board of directors.
In pre-market activity, LRCX shares were trading at $230.77, up 0.29% on the Nasdaq.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lam Research Corp.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Lam Research Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten: ATX im Minus -- DAX volatil -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende tiefer. Der deutsche Leitindex kann sich am Freitag nicht für eine Richtung entscheiden. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.