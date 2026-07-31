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31.07.2026 06:31:29
Lam Research stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Lam Research hat am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 1,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,72 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 5,17 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 5,76 USD gegenüber 4,15 USD je Aktie im Vorjahr.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 23,23 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 18,44 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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