Lam Research stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lam Research hat am 28.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 32,34 ARS. Im Vorjahresviertel waren 16,42 ARS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 7 680,87 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 75,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4 373,26 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at