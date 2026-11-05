Lamar Advertising Company Aktie
WKN DE: A12FFH / ISIN: US5128161099
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05.11.2026 12:05:58
Lamar Advertising Co. Profit Advances In Q3
(RTTNews) - Lamar Advertising Co. (LAMR) revealed earnings for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $161.779 million, or $1.59 per share. This compares with $141.662 million, or $1.40 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 6.6% to $624.468 million from $585.541 million last year.
Lamar Advertising Co. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $161.779 Mln. vs. $141.662 Mln. last year. -EPS: $1.59 vs. $1.40 last year. -Revenue: $624.468 Mln vs. $585.541 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 6.01 To $ 6.04
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