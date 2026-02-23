Lamar Advertising Company (A): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Lamar Advertising Company (A) ließ sich am 20.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lamar Advertising Company (A) die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,50 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,010 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Lamar Advertising Company (A) 595,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 579,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 5,77 USD beziffert, während im Vorjahr 3,52 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,27 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 2,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at