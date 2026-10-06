Lamb Weston Holdings Aktie
WKN DE: A2ATEK / ISIN: US5132721045
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06.10.2026 16:26:43
Lamb Weston Beats Q1 Expectations, Raises 2027 Outlook As Cost-Saving Efforts Gain Traction
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Nachrichten zu Lamb Weston Holdings
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05.10.26
|Ausblick: Lamb Weston informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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21.09.26
|Erste Schätzungen: Lamb Weston stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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23.07.26
|Ausblick: Lamb Weston zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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09.07.26
|Erste Schätzungen: Lamb Weston gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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Aktien in diesem Artikel
|Lamb Weston Holdings
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