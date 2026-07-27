Lamb Weston hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Lamb Weston hat am 24.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,79 USD. Im letzten Jahr hatte Lamb Weston einen Gewinn von 0,850 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,77 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,68 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,625 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,70 Milliarden USD geschätzt.

In Sachen EPS wurden 2,08 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lamb Weston 2,50 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,50 Prozent auf 6,61 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 2,77 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 6,54 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.at