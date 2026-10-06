Lamb Weston Holdings Aktie
WKN DE: A2ATEK / ISIN: US5132721045
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06.10.2026 14:31:12
Lamb Weston Holdings, Inc. Announces Fall In Q1 Income
(RTTNews) - Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) released a profit for first quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line came in at $29.1 million, or $0.21 per share. This compares with $64.3 million, or $0.46 per share, last year.
Excluding items, Lamb Weston Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $102.9 million or $0.75 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 0.7% to $1.670 billion from $1.659 billion last year.
Lamb Weston Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $29.1 Mln. vs. $64.3 Mln. last year. -EPS: $0.21 vs. $0.46 last year. -Revenue: $1.670 Bln vs. $1.659 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.05 To $ 3.35
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