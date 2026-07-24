Lamb Weston Holdings Aktie
WKN DE: A2ATEK / ISIN: US5132721045
|
24.07.2026 14:12:37
Lamb Weston Holdings, Inc. Announces Fall In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) revealed a profit for fourth quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $109.6 million, or $0.79 per share. This compares with $119.9 million, or $0.85 per share, last year.
Excluding items, Lamb Weston Holdings, Inc. reported adjusted earnings of $120.1 million or $0.87 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.6% to $1.770 billion from $1.676 billion last year.
Lamb Weston Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $109.6 Mln. vs. $119.9 Mln. last year. -EPS: $0.79 vs. $0.85 last year. -Revenue: $1.770 Bln vs. $1.676 Bln last year.
Fiscal 2027 Adjusted Diluted EPS Guidance: $2.95 to $3.25
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lamb Weston Holdings
|
23.07.26
|Ausblick: Lamb Weston zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
09.07.26
|Erste Schätzungen: Lamb Weston gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
19.03.26
|S&P 500-Papier Lamb Weston-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lamb Weston von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.03.26
|Erste Schätzungen: Lamb Weston öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.03.26