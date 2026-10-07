Lamb Weston mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Lamb Weston präsentierte in der am 06.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 USD gegenüber 0,460 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Lamb Weston im vergangenen Quartal 1,67 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lamb Weston 1,66 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at