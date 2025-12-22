|
Lamb Weston stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Lamb Weston stellte am 19.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS belief sich auf 0,44 USD gegenüber -0,250 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 1,62 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
