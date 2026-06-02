02.06.2026 06:31:29

Lambodhara Textiles: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Lambodhara Textiles hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,02 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,210 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 572,3 Millionen INR – ein Plus von 5,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lambodhara Textiles 543,7 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 10,60 INR beziffert, während im Vorjahr 6,58 INR je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 2,38 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Lambodhara Textiles einen Umsatz von 2,30 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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