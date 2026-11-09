Lambodhara Textiles: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Lambodhara Textiles hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,18 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,20 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 672,2 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 7,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 625,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at