Lambodhara Textiles stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Lambodhara Textiles ließ sich am 31.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lambodhara Textiles die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 2,32 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lambodhara Textiles noch ein Gewinn pro Aktie von 1,46 INR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Lambodhara Textiles mit einem Umsatz von insgesamt 590,8 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 608,2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 2,85 Prozent verringert.

