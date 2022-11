Lambrecht - Schneller Start von Ausbildung ukrainischer Soldaten

Brüssel/Berlin (Reuters) - Deutschland wird unmittelbar mit der von der Europäischen Union beschlossenen Ausbildung ukrainischer Soldaten beginnen.

"Es geht jetzt sehr, sehr schnell los", sagte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht vor Beratungen der EU-Ressortchefs am Dienstag in Brüssel. Geplant sei, bis Juni nächsten Jahres 5000 Soldaten in unterschiedlichen Fähigkeiten zu trainieren. Wo die Ausbildung stattfinden werde, wollte die Ministerin mit Verweis auf die Sicherheit nicht sagen. Die EU-Außenminister hatten die gemeinsame Initiative am Montag auf den Weg gebracht.

Lambrecht kündigte zugleich an, dass Deutschland in der Slowakei ein Instandsetzungszentrum einrichten werde, um an die Ukraine gelieferte Waffen schnell reparieren zu können. Darauf habe sie sich mit ihrem slowakischen Kollegen verständigt. Der Fokus liege hierbei etwa auf der Panzerhaubitze 2000 und Mehrfachraketenwerfern. Auch dieses Projekt könne "sofort losgehen", sagte Lambrecht.

