Lambrecht - Zu früh um von Wendepunkt in der Ukraine zu sprechen

- von Sarah Marsh und Sabine Siebold

Berlin (Reuters) - Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht will trotz der jüngsten Erfolge der ukrainischen Streitkräfte noch nicht von einem Wendepunkt sprechen.

"Es ist auch schwer einzuschätzen, denn wir wissen nicht, wie die Russen jetzt darauf reagieren", sagte Lambrecht der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. "Aber es ist auf jeden Fall ein deutlicher Erfolg, der zur Destabilisierung Russlands beitragen wird."

Die ukrainischen Streitkräfte haben in den vergangenen Tagen strategisch wichtige Orte im Osten des Landes zurückerobert. In seiner nächtlichen Videobotschaft hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj gesagt, die ukrainischen Streitkräfte hätten in diesem Monat bislang rund 8000 Quadratkilometer an Gelände befreit.

Die Erfolge der ukrainischen Armee führten zu einer Schwächung der russischen Streitkräfte, sagte Lambrecht. "Und es zeigt, dass die ukrainische Armee gerade taktisch sehr gut aufgestellt ist und auch in der Lage ist, Angriffe zurückzudrängen, von denen nicht viele vermutet hätten, dass sie so erfolgreich sein kann."

Lambrecht versprach weitere Unterstützung für die Ukraine und verwies etwa auf die Zusage, dem Land winterfeste Ausrüstung und Generatoren zukommen zu lassen. "Aber wir werden die Ukraine auch weiter unterstützen, auch mit der Unterstützung durch Waffen." Die von Deutschland gelieferten Panzerhaubitzen und Flugabwehrpanzer Gepard hätten zu den jüngsten Erfolge der ukrainischen Armee beigetragen. "Da werden wir natürlich auch weiterhelfen", sagte die SPD-Politikerin. "Wir werden an der Seite der Ukraine bleiben, solange es nötig ist."

