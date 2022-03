Lambrecht: Keine Welle der Eskalation lostreten

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat sich erneut gegen Szenarien einer weiteren Eskalation des Kriegs in der Ukraine gewandt. Auf die Frage, wie die Nato im Fall eines Einsatzes biologischer oder chemischer Waffen durch Russland reagieren würde, sagte Lambrecht am Mittwoch in der ARD: "Wir sind gut beraten, solche Fragen ernst zu nehmen und auch nicht auszuschließen, dass es zu einem solchen Einsatz käme, aber wir sind auch gut beraten, mit den Möglichkeiten, die wir haben, darauf hinzuweisen, welche Konsequenzen es eben auch hätte für Putin, für das Land, welche furchtbaren Konsequenzen er auslösen würde und was es für die Menschen bedeutet und das immer wieder deutlich zu machen und nicht eine Welle der Eskalation jetzt loszutreten."

Bereits am Rande eines Nato-Verteidigungsministertreffens in Brüssel hatte Lambrecht gesagt: "Das ist kein Krieg, an dem die Nato beteiligt ist." Lambrecht betonte: "Wir müssen verhindern, dass es einen Flächenbrand gibt."

Westliche Staaten hatten zuletzt ein steigendes Risiko für einen Bio- oder Chemiewaffeneinsatz von russischer Seite im Ukraine-Krieg gesehen./bw/DP/jha