Lambrecht sieht Polens Vorschlag für Nato-Einsatz in Ukraine kritisch

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht hat sich zurückhaltend zu dem polnischen Vorschlag für eine Friedensmission für die Ukraine geäußert. "Wir unterstützen diese so mutigen Ukrainer in ihrem Kampf gegen Russland. Wir müssen aber auch mit kühlem Kopf darauf achten, dass dieser Krieg nicht zu einem Krieg der Nato wird", sagte sie am Mittwoch am Rande eines Nato-Verteidigungsministertreffens in Brüssel. Dies sei wichtig und man werde daran arbeiten, dass das auch eingehalten werde. Der polnische Vorschlag werde nicht diskutiert.

Ähnlich äußerte sich Lambrecht zu der Frage, ob die Nato auch im Fall eines Einsatzes von Chemiewaffen durch Russland bei der Linie bleiben werde, nicht militärisch einzugreifen. "Das ist kein Krieg, an dem die Nato beteiligt ist", sagte sie. "Wir müssen verhindern, dass es einen Flächenbrand gibt."

Der polnische Vizeregierungschef Jaroslaw Kaczynski hatte eine Friedensmission in der Nacht zum Mittwoch nach einem Besuch der Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien beim ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew ins Gespräch gebracht. Er sagte: "Ich denke, dass eine friedenserhaltende Mission der Nato oder möglicherweise einer noch breiteren internationalen Struktur notwendig ist, aber eine solche Mission, die auch in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen, und die auf ukrainischem Territorium operieren wird."

Er stellt sich eine Mission vor, "die sich für den Frieden einsetzt und humanitäre Hilfe leistet, aber gleichzeitig auch von den entsprechenden Kräften, den Streitkräften, geschützt wird".

Verteidigungsministerin Lambrecht äußerte grundsätzlich Verständnis für den polnischen Vorstoß, betonte aber zugleich, dass es Aufgabe in der Nato sei, geschlossen aufzutreten. Sie könne verstehen, dass die Bedrohungslage in sehr nahe an Russland gelegenen Nato-Staaten anders wahrgenommen werde und dass es deswegen auch unterschiedliche Vorschläge gebe, erklärte sie. Man müsse aber darauf achten, dass die Nato in dem Krieg nicht Partei werde./aha/DP/nas