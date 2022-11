Lambrecht über Explosion in Polen: Nato bleibt stark

BERLIN (dpa-AFX) - Nach Angaben von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht sind die Nato-Staaten wegen der Explosion mit zwei Toten in Polen in engem Austausch miteinander. "Wir stehen in engem Kontakt innerhalb der Allianz. Die Nato bleibt stark", sagte die SPD-Politikerin am Dienstagabend, wie das Verteidigungsministerium bei Twitter schrieb. "Meine Gedanken sind heute Abend bei unseren Freunden und Verbündeten in Polen. Mein tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freunden der Opfer."

In dem polnischen Ort Przewodow nahe der Grenze zur Ukraine waren bei einer Explosion auf einem landwirtschaftlichen Betrieb zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Ursache für die Explosion sei noch ungeklärt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr in Hrubieszow der dpa. Unbestätigten Berichten zufolge war ein Raketeneinschlag Ursache der Explosion. Die polnische Regierung kam in Warschau zu einer Krisensitzung zusammen./csd/DP/he