Lambrecht will härter gegen Unternehmenskriminalität vorgehen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) will die möglichen Sanktionen gegen Unternehmen deutlich erhöhen, die kriminelle Aktivitäten betreiben oder zulassen. Bei Verstößen sollten künftig gegen große Wirtschaftsunternehmen mit über 100 Millionen Euro Jahresumsatz Sanktionen in Höhe von bis zu 10 Prozent ihres Umsatzes verhängt werden können, sagte Lambrecht in Berlin. Bisher liegt die Obergrenze für große und kleine Unternehmen fest bei 10 Millionen Euro.

"Diese Sanktionen sollen abschrecken", erklärte die Justizministerin bei der Vorstellung ihres Gesetzentwurfes zur Bekämpfung der Unternehmenskriminalität, mit dem sie Verabredungen aus dem Koalitionsvertrag umsetzt. "Es soll ein Anreiz sein, sich rechtstreu zu verhalten, weil man weiß, das, was jetzt auf einen zukommt, ist nicht aus der Portokasse zu zahlen." Ziel der Änderung sei es, die unterschiedlichen Größenordnungen von Unternehmen auch unterschiedlich bei Sanktionen zu berücksichtigen.

Mit dem Gesetz soll laut Lambrecht ein eigenständiges neues Recht der Unternehmenssanktionen geschaffen werden. Bisherige Vorschriften nach dem Ordnungswidrigkeitenrecht hätten sich als "nicht so wirksam" herausgestellt. "Künftig müssen Staatsanwaltschaften gegen ein Unternehmen ermitteln, wenn es einen Anfangsverdacht für eine aus diesem Unternehmen heraus begangene Straftat gibt", sagte die Ministerin. Man wolle damit "weg vom Opportunitätsprinzip und hin zum Legalitätsprinzip". Bisher ist die Aufnahme von Ermittlungen ins Ermessen der Behörden gestellt.

Wenn ein Unternehmen hinnimmt oder sogar dafür sorgt, dass aus diesem heraus Straftaten begangen werden, sollen nach dem Plan künftig auch die Unternehmen angemessen belangt werden und nicht nur einzelne Beschäftigte. Als Beispiele nannte die Justizministerin den Verkauf von umetikettiertem Gammelfleisch oder eine Auftragsbeschaffung mittels Korruption. Das Ministerium verwies zudem auf Umweltstraftaten und massenhafte Betrügereien, die Anleger um ihr Erspartes gebracht hätten. Neu ist laut Lambrecht auch, dass der Staat künftig das strafbar Erlangte einziehen und Betroffene entschädigen kann. Dies soll besonders bei massenhaften Betrugstaten greifen.

Zudem sollen laut Lambrecht auch Anreize geschaffen werden, "wenn in einem Unternehmen ein Umdenken geschieht". Würden die Regeln im Unternehmen verändert, solle das Einfluss auf die Sanktionsbemessung haben. Trage das Unternehmen durch vollständige und glaubwürdige Informationen zur Aufklärung der Straftat bei, könne es mit einer Sanktionsmilderung rechnen, kündigte die Justizministerin an. Dazu sollen auch neue Regeln für unternehmensinterne Untersuchungen beitragen. Sollen diese zu einer Sanktionsmilderung beitragen, müssen die Mitarbeiterbefragungen laut dem Plan nach festgelegten Kriterien "fair und transparent" erfolgen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2019 05:40 ET (09:40 GMT)