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09.07.2026 06:31:29
Lamda Development SA gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Lamda Development SA hat am 07.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,060 EUR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 142,7 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 105,9 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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