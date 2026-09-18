Lamda Development SA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Lamda Development SA äußerte sich am 16.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lamda Development SA ein EPS von 0,800 EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 40,09 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 122,7 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 204,8 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at