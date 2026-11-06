Lamda Development SA präsentierte Quartalsergebnisse

Lamda Development SA hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lamda Development SA ein Ergebnis je Aktie von -0,070 EUR vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,41 Prozent auf 154,8 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 133,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at