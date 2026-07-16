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16.07.2026 06:31:29
Lammhults Design Group (B) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Lammhults Design Group (B) hat am 14.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,76 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,470 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 219,6 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 3,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 212,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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