Lammhults Design Group (B) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Lammhults Design Group (B) ließ sich am 13.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lammhults Design Group (B) die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Lammhults Design Group (B) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,46 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -8,010 SEK je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,06 Prozent zurück. Hier wurden 250,5 Millionen SEK gegenüber 261,1 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,580 SEK vermeldet. Im Vorjahr waren -10,610 SEK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 878,50 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 870,90 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at