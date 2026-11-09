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09.11.2026 06:31:29
Lamor: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Lamor lud am 06.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 EUR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,5 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 20,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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