Lamor zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Lamor ließ sich am 29.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lamor die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 24,96 Prozent auf 14,3 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lamor 19,0 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at