Lamperd Less Lethal hat am 24.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 100 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 0,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at