Lan Airlines SA gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Lan Airlines SA lud am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,89 CLP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,580 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Lan Airlines SA mit einem Umsatz von insgesamt 3 617,64 Milliarden CLP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3 225,38 Milliarden CLP erwirtschaftet worden waren, um 12,16 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at