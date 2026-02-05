Lan Airlines SA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Lan Airlines SA präsentierte in der am 03.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,84 CLP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,400 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3 619,71 Milliarden CLP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3 217,30 Milliarden CLP in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,38 CLP. Im Vorjahr hatte Lan Airlines SA 1,53 CLP je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Lan Airlines SA im vergangenen Geschäftsjahr 13 564,27 Milliarden CLP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lan Airlines SA 12 114,83 Milliarden CLP umsetzen können.

Redaktion finanzen.at