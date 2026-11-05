Lan Airlines SA stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Lan Airlines SA präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Lan Airlines SA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,75 CLP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,580 CLP je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,77 Prozent auf 4 182,10 Milliarden CLP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3 643,82 Milliarden CLP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at