Lan Airlines SA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Lan Airlines SA präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 CLP. Im Vorjahresviertel waren 0,470 CLP je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 3 645,30 Milliarden CLP – das entspricht einem Zuwachs von 20,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3 018,11 Milliarden CLP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at