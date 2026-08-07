Lan Airlines SA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Lan Airlines SA hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 CLP. Im Vorjahresviertel waren 0,380 CLP je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3 715,23 Milliarden CLP vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3 070,34 Milliarden CLP in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at