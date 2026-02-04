Lancaster Colony: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Lancaster Colony lud am 03.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,70 Prozent auf 518,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 509,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at